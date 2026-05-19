Touques

Apéro Jazz Bulles de Swing

Place de la mairie Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Pendant la saison estivale, chaque vendredi, la Ville de Touques organise des concerts jazzy avec un nouvel artiste chaque semaine.

Pendant la saison estivale, chaque vendredi, la Ville de Touques organise des concerts jazzy avec un nouvel artiste chaque semaine.

Bulles de Swing explore un large répertoire, du swing des années 20 aux standards du jazz, en passant par le jazz manouche et la chanson française. Porté par le violon expressif de Vihuela Deshogues, le groupe revisite avec finesse et authenticité ces univers musicaux, entre rythmes entraînants et mélodies intemporelles.

Un voyage sonore où se croisent l’énergie du swing, la virtuosité du manouche et l’élégance des grands classiques. .

Place de la mairie Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

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English : Apéro Jazz Bulles de Swing

Every Friday during the summer season, the Ville de Touques organizes jazzy concerts featuring a new artist every week.

L’événement Apéro Jazz Bulles de Swing Touques a été mis à jour le 2026-05-19 par OT SPL Deauville