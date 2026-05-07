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Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | SO JAZZ QUARTET Numéro 7 Bergerac

Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | SO JAZZ QUARTET Numéro 7 Bergerac

Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | SO JAZZ QUARTET Numéro 7 Bergerac vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Numéro 7

Adresse : 7 Place de la Madeleine

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Bergerac

Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | SO JAZZ QUARTET

Numéro 7 7 Place de la Madeleine Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

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Numéro 7 7 Place de la Madeleine Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | SO JAZZ QUARTET

L’événement Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | SO JAZZ QUARTET Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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