Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | SO JAZZ QUARTET Numéro 7 Bergerac

Bergerac

Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | SO JAZZ QUARTET

Numéro 7 7 Place de la Madeleine Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

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Numéro 7 7 Place de la Madeleine Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | SO JAZZ QUARTET

L’événement Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | SO JAZZ QUARTET Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides