Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | SO JAZZ QUARTET Numéro 7 Bergerac
Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | SO JAZZ QUARTET Numéro 7 Bergerac vendredi 22 mai 2026.
Bergerac
Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | SO JAZZ QUARTET
Numéro 7 7 Place de la Madeleine Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
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Numéro 7 7 Place de la Madeleine Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com
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English : Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | SO JAZZ QUARTET
L’événement Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | SO JAZZ QUARTET Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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