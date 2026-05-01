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Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | YANNIS CONSTANT QUARTET INVITE AURORE VOILQUÉ Numéro 7 Bergerac

Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | YANNIS CONSTANT QUARTET INVITE AURORE VOILQUÉ Numéro 7 Bergerac

Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | YANNIS CONSTANT QUARTET INVITE AURORE VOILQUÉ Numéro 7 Bergerac vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Numéro 7

Adresse : 7 Place de la Madeleine

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Bergerac

Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | YANNIS CONSTANT QUARTET INVITE AURORE VOILQUÉ

Numéro 7 7 Place de la Madeleine Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 21:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Figures incontournables du jazz manouche, Yannis Constans et Aurore Voilqué, c’est la rencontre entre le swing manouche, la bossa nova, les valses françaises, et les standards de jazz américain, le tout avec des instruments à cordes et en s’inspirant du hot club de France des années 30-40.   .

Numéro 7 7 Place de la Madeleine Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | YANNIS CONSTANT QUARTET INVITE AURORE VOILQUÉ

L’événement Apéro-jazz | Festival Jazz Pourpre | YANNIS CONSTANT QUARTET INVITE AURORE VOILQUÉ Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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