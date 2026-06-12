Apéro-Jazz J U N E Saint-Quay-Portrieux mercredi 15 juillet 2026.

Saint-Quay-Portrieux

Apéro-Jazz J U N E

Jardins du Port Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

J U N E Jazz Quartet est un duo chant guitare qui reprend des standards internationaux.

Aux jardins du port, à partir de 19h. .

Jardins du Port Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 80 80

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English :

L’événement Apéro-Jazz J U N E Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme