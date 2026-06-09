Don du sang Centre de congrès Saint-Quay-Portrieux
Don du sang Centre de congrès Saint-Quay-Portrieux mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Don du sang
Centre de congrès 10 boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Les besoins sont toujours importants, particulièrement en été. “Généreux et solidaires, restons mobilisés !”.
L’aprèsmidi (14h30-19h, horaires précis sous réserve).
Au centre de congrès.
Prise de rdv sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr .
Centre de congrès 10 boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Don du sang Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-04 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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