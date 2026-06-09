Don du sang Centre de congrès Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux

Don du sang

Centre de congrès 10 boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Les besoins sont toujours importants, particulièrement en été. “Généreux et solidaires, restons mobilisés !”.

L’aprèsmidi (14h30-19h, horaires précis sous réserve).

Au centre de congrès.

Prise de rdv sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr .

Centre de congrès 10 boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Don du sang Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-04 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme