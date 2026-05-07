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Apéro Jazz Les Flying Chevals Landerneau

Apéro Jazz Les Flying Chevals Landerneau samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Lieu-dit La Garenne

Ville : 29800 Landerneau

Département : Finistère

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Landerneau

Apéro Jazz Les Flying Chevals

Lieu-dit La Garenne Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

L’Atelier Culturel rejoint les Alligators club de canoë-kayak de Landerneau et invite le groupe de jazz swing les Flying Chevals pour contribuer à l’ambiance de Festiplouf !   .

Lieu-dit La Garenne Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 61 50 

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English : Apéro Jazz Les Flying Chevals

L’événement Apéro Jazz Les Flying Chevals Landerneau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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