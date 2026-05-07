Apéro Jazz Les Flying Chevals Landerneau
Apéro Jazz Les Flying Chevals Landerneau samedi 4 juillet 2026.
Landerneau
Apéro Jazz Les Flying Chevals
Lieu-dit La Garenne Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’Atelier Culturel rejoint les Alligators club de canoë-kayak de Landerneau et invite le groupe de jazz swing les Flying Chevals pour contribuer à l’ambiance de Festiplouf ! .
Lieu-dit La Garenne Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 61 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro Jazz Les Flying Chevals
L’événement Apéro Jazz Les Flying Chevals Landerneau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT LANDERNEAU DAOULAS
À voir aussi à Landerneau (Finistère)
- Concert MZH Project Blackrock Irish Pub Landerneau 7 mai 2026
- Exposition Ludique et Poétique Galerie de Rohan Landerneau 8 mai 2026
- Exposition Guy Denning L’Urbatypik Galerie Associative Landerneau 8 mai 2026
- Championnat de Bretagne des Chœurs 2ème et 3ème catégories Église Saint-Thomas Landerneau 17 mai 2026
- Performance D’un seul tenant Landerneau 23 mai 2026