Festiplouf #2 La Garenne Landerneau
Festiplouf #2 La Garenne Landerneau samedi 4 juillet 2026.
Landerneau
Festiplouf #2
La Garenne Base de Canoë-Kayak Les Alligators Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 21:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Suite au succès de la première édition de Festiplouf en 2024, le FestiPlouf reprend possession de La Garenne le 4 juillet !
Une édition 2026 à ne pas rater !
– Activités inclusives, gratuites et pour tous (à partir de 7 ans pour les activités nautiques).
– Jeux à terre, sur l’eau et dans les airs.
– Animations nautique
– Tyrolienne,
– Jeux en bois
– Atelier graf
– Lâcher de Canards
– Blind test
– Apéro jazz
…..et plein de surprises ! venez nombreux. .
La Garenne Base de Canoë-Kayak Les Alligators Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 48 74
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English : Festiplouf #2
L’événement Festiplouf #2 Landerneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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