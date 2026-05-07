Festiplouf #2 La Garenne Landerneau

Landerneau

Festiplouf #2

La Garenne Base de Canoë-Kayak Les Alligators Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Suite au succès de la première édition de Festiplouf en 2024, le FestiPlouf reprend possession de La Garenne le 4 juillet !

Une édition 2026 à ne pas rater !

– Activités inclusives, gratuites et pour tous (à partir de 7 ans pour les activités nautiques).

– Jeux à terre, sur l’eau et dans les airs.

– Animations nautique

– Tyrolienne,

– Jeux en bois

– Atelier graf

– Lâcher de Canards

– Blind test

– Apéro jazz

…..et plein de surprises ! venez nombreux. .

La Garenne Base de Canoë-Kayak Les Alligators Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 48 74

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English : Festiplouf #2

L’événement Festiplouf #2 Landerneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS