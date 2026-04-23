Exposition Super Bourdi L’URBATYPIK GALERIE ASSOCIATIVE Landerneau

Landerneau

Exposition Super Bourdi

L’URBATYPIK GALERIE ASSOCIATIVE 4 Rue Lafayette Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Avec (R)EVOLUTION, le street artiste Super Bourdi clôt une trilogie artistique mettant en scène son personnage emblématique, Bobby, le petit garçon au slip rouge.

Après DECLARATION , présentée à La Rochelle en 2024 autour de la thématique de l’amour, puis CONNEXION en 2025 à Paris, explorant les liens entre l’humain et l’univers, ce troisième et dernier chapitre prend vie à Landerneau, en terre bretonne.

Dans (R)EVOLUTION, Bobby s’aventure sur le terrain de l’écologie et interroge la capacité de l’être humain à vivre en harmonie avec la nature. À travers ses œuvres, il tente de réintroduire de la couleur, de la verdure et de la poésie dans un environnement urbain toujours plus minéral.

Entre émotion, humour et regard critique, les peintures présentées invitent le spectateur à réfléchir au monde qui l’entoure et à sa propre relation au vivant.

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Bio Super Bourdi (Lénaïc Bourdelaud) est un artiste issu des arts appliqués et de la communication visuelle. Il débute sa carrière en 2011 dans le graphisme et l’illustration, collaborant avec des éditeurs tels que Rustica, Milan ou Playback.

Un tournant majeur s’opère en 2017, à la suite de sa première exposition personnelle et de la naissance de son fils, avec la création de son personnage emblématique, Bobby. Son univers, à la fois humoristique et cartoon, se développe à travers plusieurs expositions, mêlant scènes drôles, absurdes et sensibles, largement inspirées par sa vie de famille.

En 2018, il investit l’espace urbain, faisant de la rue son terrain d’expression privilégié. Ses collages de doigts géants interagissant avec Bobby transforment les murs en espaces de jeu visuel et marquent durablement le public.

Depuis, Super Bourdi multiplie les expositions, événements et collaborations. Ses œuvres sont aujourd’hui visibles dans de nombreuses villes, en France et à l’international, notamment à La Rochelle, Paris, Londres, Nantes, Bordeaux ou encore Marseille.

À travers chacune de ses créations, il invite le spectateur à la réflexion tout en insufflant poésie, humour et émerveillement dans le quotidien urbain.

Tout public.

Le vernissage, ouvert à toutes et à tous, aura lieu le vendredi 3 juillet 2026 à partir de 18h30.

La galerie est ouverte du jeudi au dimanche inclus de 14h00 à 18h00. .

L’URBATYPIK GALERIE ASSOCIATIVE 4 Rue Lafayette Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 88 02 83 29

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English :

L’événement Exposition Super Bourdi Landerneau a été mis à jour le 2026-04-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS