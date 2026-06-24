Apéro jazz par la mairie de Cangey et l’épicerie Le Marronnier. Cangey vendredi 3 juillet 2026.

Cangey

Apéro jazz par la mairie de Cangey et l’épicerie Le Marronnier.

Place de l’Église Cangey Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le vendredi 3 juillet 2026, à partir de 19h, la mairie de Cangey et l’épicerie Le Marronnier, vous invite à la première édition de l’apéro jazz sur la place de l’église de Cangey.

Le vendredi 3 juillet 2026, à partir de 19h, profitez d’un apéro jazz sur la place de l’église de Cangey.

Vous y rencontrerez un trio mené par le pianiste, chanteur et compositeur, Adrien Croteau.

Il sera accompagné de Thierry Lange-Berteaux à la batterie et de Philippe Perrin à la basse et à la contrebasse.

Ensemble, ils revisitent avec élégance les grands standards du jazz, mêlant swing et lyrisme au service d’un répertoire intemporel. .

Place de l’Église Cangey 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 08 43

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English : Jazz Apéro hosted by the Cangey City Hall and Le Marronnier grocery shop.

On Friday 3 July 2026, from 7.00 pm, Cangey Town Hall and Le Marronnier grocery shop invite you to the first ever ‘apéro jazz’ event in Cangey’s church square.

L’événement Apéro jazz par la mairie de Cangey et l’épicerie Le Marronnier. Cangey a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE AMBOISE