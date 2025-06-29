Touques

Apéro Jazz Swing 37

Place Lemercier Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Swing 37 est un groupe à l’énergie débordante, aux couleurs du jazz manouche de l’éternel Django Reinhardt. Ces quatre musiciens feront voyager le public en partageant leur passion pour cette musique.

Pendant la saison estivale, chaque vendredi, la Ville de Touques organise des concerts jazzy avec un nouvel artiste chaque semaine.

Swing 37 est un groupe à l’énergie débordante, aux couleurs du jazz manouche de l’éternel Django Reinhardt. Ces quatre musiciens feront voyager le public en partageant leur passion pour cette musique. .

Place Lemercier Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

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English : Apéro Jazz Swing 37

Swing 37 is a group with boundless energy, based on the gypsy jazz of the eternal Django Reinhardt. These four musicians will take the audience on a journey as they share their passion for this music.

L’événement Apéro Jazz Swing 37 Touques a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SPL Deauville