Exposition Touques en Art 9e édition Place Saint-Pierre Touques

Exposition Touques en Art 9e édition

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Douze artistes locaux invitent à découvrir au travers de leurs œuvres, leurs univers très diversifiés dans les domaines de la peinture, de la sculpture et de la photographie.

L’association Touques en Fête, avec le soutien de la Ville, organise pour la neuvième édition de son exposition-vente Touques en Art .

Douze artistes locaux invitent à découvrir au travers de leurs œuvres, leurs univers très diversifiés dans les domaines de la peinture, de la sculpture et de la photographie.

Christian Lepescheux, sculpteur créatif, inventif, captivé par les bustes porte une attention aux détails et finitions qui rehaussent le caractère raffiné de ses sculptures réalisées à partir de rondelles et boulons d’acier soudés un à un.

Alain Guillotin réalise de la peinture sur le thème de la musique.

Bénédicte Ebrard artiste plasticienne normande peint sur des matériaux naturels comme les coquillages.

Blandine Legros est une artiste photographe et peintre ; elle peint directement sur la peau et les cheveux des personnes qui l’inspirent avant de les photographier en studio.

Vernissage le vendredi 8 mai à 18h. .

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

English : Exposition Touques en Art 9e édition

Twelve local artists are inviting visitors to discover their highly diverse worlds of painting, sculpture and photography through their works.

