Touques

Apéro Jazz Djill Quartet

Place Lemercier Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Lors de son concert, le Quartet Jazz de Djill Rhinan jouera des standards classiques du jazz international, accompagnés d’extraits de son dernier album Ballads with Billie (consacré à la grande chanteuse de jazz Billie Holiday) et de quelques emprunts faits au répertoire de la musique Pop/Jazz.

Pendant la saison estivale, chaque vendredi, la Ville de Touques organise des concerts jazzy avec un nouvel artiste chaque semaine.

Lors de son concert, le Quartet Jazz de Djill Rhinan jouera des standards classiques du jazz international, accompagnés d’extraits de son dernier album Ballads with Billie (consacré à la grande chanteuse de jazz Billie Holiday) et de quelques emprunts faits au répertoire de la musique Pop/Jazz. .

Place Lemercier Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

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English : Apéro Jazz Djill Quartet

In this concert, Djill Rhinan’s Jazz Quartet will be playing classic international jazz standards, accompanied by extracts from his latest album, Ballads with Billie (devoted to the great jazz singer Billie Holiday) and a few borrowings from the Pop/Jazz repertoire.

L’événement Apéro Jazz Djill Quartet Touques a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SPL Deauville