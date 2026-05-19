Exposition Couleur lin, couleur nature 18e édition Place Saint-Pierre Touques

Touques

Exposition Couleur lin, couleur nature 18e édition

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-13 10:30:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Ce salon révèle les univers variés de créateurs inspirés par cette matière naturelle et authentique. Un artisanat français pour la plupart local. Une offre sélective et variée, des collections inédites vêtements, accessoires, décoration et art de vivre.

La noblesse de la fibre de lin a traversé les millénaires.

Réputée pour sa production de fibres longues, la Normandie est à l’origine de près de 50% de la production mondiale de lin.

Initié par Création Culture en Pays d’Auge, avec le soutien de la Ville de Touques, le salon Couleur Lin Couleur Nature révèle pour sa 18ème édition les univers variés de créateurs inspirés par cette matière naturelle et authentique. Un artisanat français pour la plupart local de belle facture, des collections inédites dans un large choix de coloris et un éventail de lin de qualité sélectionnés.

Une offre sélective et variée vêtements, accessoires, décoration et art de vivre.

Un événement annuel incontournable qui s’inscrit dans la valorisation du lin comme support d’expression et de création.

Temps forts

– Apéro lin jeudi 13 août à partir de 18h

– Rencontre-dédicace avec Guénolée Milleret autour de son livre L’atelier de la couturière vendredi 14 août à 15h

– Défilé de mode Haute Couture Anne Fo et vernissage samedi 15 août à 18h .

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 71 52 71 05 creaculture@orange.fr

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English : Exposition Couleur lin, couleur nature 18e édition

This show reveals the varied worlds of designers inspired by this natural and authentic material. French craftsmanship, most of it local. A selective and varied offer, new collections: clothing, accessories, decoration and art of living.

L’événement Exposition Couleur lin, couleur nature 18e édition Touques a été mis à jour le 2026-05-19 par OT SPL Deauville