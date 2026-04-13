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Vide-greniers Route de Paris Touques

Vide-greniers Route de Paris Touques dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Route de Paris

Adresse : Parking E.Leclerc

Ville : 14800 Touques

Département : Calvados

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Touques

Vide-greniers

Route de Paris Parking E.Leclerc Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

L’Association des Parents d’Elèves (APE) de l’école de Touques organise un vide-greniers ouvert à tous les exposants particuliers.
L’Association des Parents d’Elèves (APE) de l’école de Touques organise un vide-greniers ouvert à tous les exposants particuliers.

Cet événement a pour objectif de soutenir les projets de l’APE au bénéfice des enfants de l’école (activités scolaires, sorties pédagogiques…).   .

Route de Paris Parking E.Leclerc Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 14 19 54 26  ape.touques14@gmail.com

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English : Vide-greniers

The Touques School Parents’ Association (APE) is organising a garage sale open to all private exhibitors.

L’événement Vide-greniers Touques a été mis à jour le 2026-04-13 par OT SPL Deauville

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