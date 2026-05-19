Exposition Technicolor Place Saint-Pierre Touques
Exposition Technicolor Place Saint-Pierre Touques vendredi 3 juillet 2026.
Touques
Exposition Technicolor
Place Saint-Pierre Galerie des Créateurs Touques Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-03
Objets décoratifs et utilitaires créations textiles bijoux peinture photo. La couleur constitue le champ d’exploration de ces artisans d’art qui réalisent des pièces originales dans une variété infinie de coloris et de nuances et font de la couleur un langage, un instrument de pensée.
La couleur constitue le champ d’exploration de ces artisans d’art qui réalisent des pièces originales dans une variété infinie de coloris et de nuances et font de la couleur un langage, un instrument de pensée. Dans leurs œuvres, c’est la couleur qui raconte une histoire. Entre tonalités vives, tendres, lyriques ou expressives, de la couleur naît l’émotion. Bleu, vert, jaune, rouge…
Objets décoratifs et utilitaires créations textiles bijoux peinture photo
Vernissage le samedi 4 juillet à 18h.
Ouverture de la galerie
Du mercredi au dimanche 11h-13h et 15h-18h30
Ouvert le 14 juillet .
Place Saint-Pierre Galerie des Créateurs Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 71 52 71 05 creaculture@orange.fr
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English : Exposition Technicolor
Decorative and utilitarian objects textile creations jewellery painting photography. Colour is the field of exploration for these craftsmen, who create original pieces in an infinite variety of colours and shades, using colour as a language and a tool for thought.
L’événement Exposition Technicolor Touques a été mis à jour le 2026-05-19 par OT SPL Deauville
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