Concert lyrique De Bouche à Oreille Murmures de l’époque baroque Place Saint-Pierre Touques

Concert lyrique De Bouche à Oreille Murmures de l’époque baroque

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Concert par l’Ensemble Consonance en partenariat avec l’association Les Tocades ! .

Cette création 2024 de l’ensemble baroque tourangeaux Consonance va ouvrir avec délicatesse une boîte emplie de trésors cachés tels que songs anglais intimes et mélancoliques, arie italiens spirituels et expressifs ou encore airs de cour français nimbés d’une galanterie propre au règne de Louis XIII. Ce dialogue intime pour archiluth et voix saura conduire l’auditeur vers des contrées musicales secrètes à redécouvrir. .

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques 14800 Calvados Normandie

English : Concert lyrique De Bouche à Oreille Murmures de l’époque baroque

This new work by the Touraine-based ensemble Consonance will open a box full of hidden treasures, from intimate, melancholy English songs to witty, expressive Italian arias and French court airs imbued with the gallantry of the reign of Louis XIII. Archlute and voice.

