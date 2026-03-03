Salon Vins de France et saveurs normandes Place Saint-Pierre Touques

Salon Vins de France et saveurs normandes

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Ce salon, organisé par Il était une Cave, se veut un rendez-vous convivial dédié au goût et au savoir-faire. Il réunit une dizaine de vignerons artisans des différentes régions françaises et de producteurs normands sélectionnés avec passion et exigence par Damien LHerbette. Tous partagent une même passion pour leur terroir, l’authenticité et le respect de l’environnement. Les visiteurs pourront échanger directement avec les producteurs et ainsi découvrir toute la diversité de leur gamme.

Le salon est ouvert à tous les publics. Tout au long du week-end, plusieurs ateliers de dégustation viendront rythmer l’événement. Accords chocolat et vin raviront les gourmands. La cuisine Normande sera mise à l’honneur à travers des accords mets et vin. Mais il y aura aussi des mariages originaux entre vins et cuisine Japonaise. Des cocktails créatifs à base de Calvados de la maison Toutain complèteront l’expérience. Un salon chaleureux, pensé pour éveiller la curiosité et le plaisir des sens.

SAMEDI

Ouverture de 10h à 19h.

– De 14h à 16h atelier dégustation Accords vins et saveurs normandes avec la présence d’Eric Provost (Chef de cuisine à l’hôtel Barrière Le Royal-Deauville)

– De 17h à 18h atelier dégustation Accords vin, cidre et bière et cuisine Japonaise avec la présence de Flora (Food-Truck SAKU SAKU)

DIMANCHE

Ouverture de 10h à 17h.

– De 13h à 17h ateliers dégustation

Accords et saveurs normandes avec Eric Provost

Accords chocolat et vin/spiritueux avec la chocolaterie Hamel de Blangy

Cocktails avec les Calvados Toutain .

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 14 09 01 35 contact@iletaitunecave.net

English : Salon Vins de France et saveurs normandes

The fair will bring together around ten artisan winemakers from different regions of France and producers from Normandy selected with passion and rigour. Several tasting workshops will be held throughout the event.

