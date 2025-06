Les Toqués du volant Rassemblement de voitures anciennes Place de la Mairie Touques 29 juin 2025 09:30

Calvados

Les Toqués du volant Rassemblement de voitures anciennes Place de la Mairie Place Lemercier Touques Calvados

Début : 2025-06-29 09:30:00

2025-06-29

2025-07-27

2025-08-31

2025-09-28

Rassemblement de collectionneurs, propriétaires, passionnés de voitures anciennes ou tout simplement amateurs, venus découvrir les plus atypiques des modèles. Tous les derniers dimanches du mois sur la place centrale de la Petite cité de caractère.

Place de la Mairie Place Lemercier

Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

English : Les Toqués du volant Rassemblement de voitures anciennes

Collectors, owners or simple amateurs of old cars, come to discover with professionals the most atypical models.

Rendezvous every last Sunday of the month on the central square of the small city of character.

German : Les Toqués du volant Rassemblement de voitures anciennes

Zusammenkunft von Sammlern, Besitzern, Liebhabern von Oldtimern oder einfach nur Liebhabern, die gekommen sind, um die untypischsten Modelle zu entdecken. Jeden letzten Sonntag im Monat auf dem zentralen Platz der Petite cité de caractère.

Italiano :

Raduno di collezionisti, proprietari, appassionati di auto d’epoca o semplici amatori, venuti a scoprire i modelli più atipici. Ogni ultima domenica del mese nella piazza centrale della cittadina di carattere.

Espanol :

Reunión de coleccionistas, propietarios, apasionados de coches antiguos o simplemente aficionados, vienen a descubrir los modelos más atípicos. Cada último domingo del mes en la plaza central de la pequeña ciudad de carácter.

