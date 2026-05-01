Spectacle Hommage à Anne Sylvestre Théâtre Chez Colette Touques

Touques

Spectacle Hommage à Anne Sylvestre

Théâtre Chez Colette 4 rue de Verdun Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 20:10:00

Date(s) :

2026-05-30

Une soirée pour célébrer Anne Sylvestre, une voix libre qui a chanté les femmes sans jamais baisser les yeux, ni demander la permission. Un moment intense et fort… A ne surtout pas manquer au Théâtre Chez Colette de Touques !

Anne Sylvestre, une voix libre qui a chanté les femmes sans jamais baisser les yeux, ni demander la permission et qui n’a jamais eu besoin de hausser le ton pour qu’on l’écoute. Pendant cinquante ans, elle a écrit des chansons justes, libres, drôles parfois, douces souvent. Des chansons en honneur à la femme, intemporelles…

Heidi Varin reprend ces chansons, accompagnée au piano par Sylvain Meyniac. Pas d’arrangements, pas d’effets une voix, un piano, et les mots d’Anne tels qu’elle les a écrits. On y croise celles qui doutent, celles qui tiennent bon, les sorcières et les autres ainsi que tous ceux qu’elle a su rendre un peu meilleurs en les chantant.

Une soirée pour la retrouver, simplement, dans un moment intense et fort… A ne surtout pas manquer !

A partir de 7 ans. .

Théâtre Chez Colette 4 rue de Verdun Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 50 44 21 44

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English : Spectacle Hommage à Anne Sylvestre

An evening to celebrate Anne Sylvestre, a free voice who sang about women without ever looking down or asking permission. An intense and powerful moment… Not to be missed at the Théâtre Chez Colette in Touques!

L’événement Spectacle Hommage à Anne Sylvestre Touques a été mis à jour le 2026-05-13 par OT SPL Deauville