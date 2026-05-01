Spectacle Hommage à Anne Sylvestre Théâtre Chez Colette Touques
Spectacle Hommage à Anne Sylvestre Théâtre Chez Colette Touques samedi 30 mai 2026.
Touques
Spectacle Hommage à Anne Sylvestre
Théâtre Chez Colette 4 rue de Verdun Touques Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 20:10:00
Date(s) :
2026-05-30
Une soirée pour célébrer Anne Sylvestre, une voix libre qui a chanté les femmes sans jamais baisser les yeux, ni demander la permission. Un moment intense et fort… A ne surtout pas manquer au Théâtre Chez Colette de Touques !
Anne Sylvestre, une voix libre qui a chanté les femmes sans jamais baisser les yeux, ni demander la permission et qui n’a jamais eu besoin de hausser le ton pour qu’on l’écoute. Pendant cinquante ans, elle a écrit des chansons justes, libres, drôles parfois, douces souvent. Des chansons en honneur à la femme, intemporelles…
Heidi Varin reprend ces chansons, accompagnée au piano par Sylvain Meyniac. Pas d’arrangements, pas d’effets une voix, un piano, et les mots d’Anne tels qu’elle les a écrits. On y croise celles qui doutent, celles qui tiennent bon, les sorcières et les autres ainsi que tous ceux qu’elle a su rendre un peu meilleurs en les chantant.
Une soirée pour la retrouver, simplement, dans un moment intense et fort… A ne surtout pas manquer !
A partir de 7 ans. .
Théâtre Chez Colette 4 rue de Verdun Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 50 44 21 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Hommage à Anne Sylvestre
An evening to celebrate Anne Sylvestre, a free voice who sang about women without ever looking down or asking permission. An intense and powerful moment… Not to be missed at the Théâtre Chez Colette in Touques!
L’événement Spectacle Hommage à Anne Sylvestre Touques a été mis à jour le 2026-05-13 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Touques (Calvados)
- Exposition Arts en couleurs Place Saint-Pierre Touques 21 mai 2026
- Théâtre Mariés au premier ringard Salle des fêtes Touques 23 mai 2026
- Spectacle George Sand et Marie d’Agoult Théâtre Chez Colette Touques 23 mai 2026
- Vide-greniers Route de Paris Touques 24 mai 2026
- Salon Vins de France et saveurs normandes Place Saint-Pierre Touques 30 mai 2026