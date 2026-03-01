Théâtre Mariés au premier ringard Salle des fêtes Touques

Théâtre Mariés au premier ringard

Salle des fêtes 8 bis avenue Charles de Gaulle Touques Calvados

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

2026-05-22

Quand des producteurs de télévision ont l’idée saugrenue de marier des inconnus, cela crée des rencontres improbables et rocambolesques. Une comédie tout public qui se moque de la télévision presque autant que celle-ci se moque de nous.

La science et l’amour peuvent-ils faire bon ménage ? Des célibataires, candidats à l’amour, sont soumis à des tests pour leur permettre de trouver l’âme sœur, la personne leur convenant à la perfection scientifique. Les résultats de ces tests emmènent les couples qui sont censés correspondre à se dire oui devant le maire sans… ne s’être jamais vu auparavant.

À travers plusieurs candidats, tous plus drôles et plus loufoques les uns que les autres, entrez dans les méandres d’une émission de télévision aussi improbable qu’hilarante.

Auteur Julien Sigalas .

Salle des fêtes 8 bis avenue Charles de Gaulle Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04

