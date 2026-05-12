Visite guidée Tout commence à Touques ! Touques Tourisme Touques

Touques

Visite guidée Tout commence à Touques !

Touques Tourisme 2 place Lemercier Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-08-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-11

De Charlemagne à aujourd’hui, la ville de Touques a traversé le temps !

De Charlemagne à aujourd’hui, la ville de Touques a traversé le temps ! Bien avant l‘engouement des stations balnéaires, Touques était le port de la vallée, voyant passer les Vikings, Thomas Becket, les ducs de Normandie et Gustave Flaubert. Remontez le temps aux origines de la ville, de son passé oublié à son patrimoine médiéval toujours présent, qui lui confère aujourd’hui sa renommée de Petite cité de caractère . .

Touques Tourisme 2 place Lemercier Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

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English : Visite guidée Tout commence à Touques !

From Charlemagne to the present day, Touques has stood the test of time!

L’événement Visite guidée Tout commence à Touques ! Touques a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SPL Deauville