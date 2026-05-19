Soirée Country Place de la mairie Touques
Soirée Country Place de la mairie Touques samedi 15 août 2026.
Touques
Soirée Country
Place de la mairie Place Lemercier Touques Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Initiations à la danse country avec Caen Country Dance , au rythme du concert du groupe Viviane & The WoodPeckers . Les amoureux de la country rock vont pouvoir se régaler sur leur répertoire interprétant les titres des artistes les plus emblématiques de la country music actuelle.
La Ville de Touques propose des initiations à la danse country avec Caen Country Dance , au rythme du concert du groupe Viviane & The WoodPeckers . Les amoureux de la country rock vont pouvoir se régaler sur leur répertoire interprétant les titres des artistes les plus emblématiques de la country music actuelle. .
Place de la mairie Place Lemercier Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr
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English : Soirée Country
Introduction to country dancing with Caen Country Dance , to the rhythm of a concert by the group Viviane & The WoodPeckers . Lovers of country rock will be in for a treat with their repertoire featuring songs by some of the most emblematic artists in country music today.
L’événement Soirée Country Touques a été mis à jour le 2026-05-19 par OT SPL Deauville
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