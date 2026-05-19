Exposition Les âmes voyageuses Place Saint-Pierre Touques
Exposition Les âmes voyageuses Place Saint-Pierre Touques mercredi 19 août 2026.
Touques
Exposition Les âmes voyageuses
Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-19
L’église Saint-Pierre offre un cadre unique où se rencontrent la mode, l’art et le spectacle sur le thème du voyage Stéphane Lhôte, grand reporter, Braïma Injaï, artiste peintre et Anne Fo, styliste, magicienne des tenues éphémères.
L’église Saint-Pierre offre un cadre unique où se rencontrent la mode, l’art et le spectacle sur le thème du voyage Stéphane Lhôte, grand reporter, Braïma Injaï, artiste peintre et Anne Fo, styliste, magicienne des tenues éphémères.
Vernissage mercredi 19 août à 18h. .
Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 71 52 71 05 creaculture@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Les âmes voyageuses
Saint-Pierre church offers a unique setting where fashion, art and entertainment meet on the theme of travel: Stéphane Lhôte, great reporter, Braïma Injaï, painter and Anne Fo, stylist, magician of ephemeral outfits.
L’événement Exposition Les âmes voyageuses Touques a été mis à jour le 2026-05-19 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Touques (Calvados)
- Théâtre Mariés au premier ringard Salle des fêtes Touques 23 mai 2026
- Spectacle George Sand et Marie d’Agoult Théâtre Chez Colette Touques 23 mai 2026
- Vide-greniers Route de Paris Touques 24 mai 2026
- Salon Vins de France et saveurs normandes Place Saint-Pierre Touques 30 mai 2026
- Spectacle Hommage à Anne Sylvestre Théâtre Chez Colette Touques 30 mai 2026