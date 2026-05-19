Exposition Les âmes voyageuses Place Saint-Pierre Touques

Touques

Exposition Les âmes voyageuses

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-19

L’église Saint-Pierre offre un cadre unique où se rencontrent la mode, l’art et le spectacle sur le thème du voyage Stéphane Lhôte, grand reporter, Braïma Injaï, artiste peintre et Anne Fo, styliste, magicienne des tenues éphémères.

L’église Saint-Pierre offre un cadre unique où se rencontrent la mode, l’art et le spectacle sur le thème du voyage Stéphane Lhôte, grand reporter, Braïma Injaï, artiste peintre et Anne Fo, styliste, magicienne des tenues éphémères.

Vernissage mercredi 19 août à 18h. .

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 71 52 71 05 creaculture@orange.fr

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English : Exposition Les âmes voyageuses

Saint-Pierre church offers a unique setting where fashion, art and entertainment meet on the theme of travel: Stéphane Lhôte, great reporter, Braïma Injaï, painter and Anne Fo, stylist, magician of ephemeral outfits.

L’événement Exposition Les âmes voyageuses Touques a été mis à jour le 2026-05-19 par OT SPL Deauville