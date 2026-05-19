Conférence de Vladimir Fédorovski Le Diable boiteux au Kremlin Salle des fêtes Touques

Touques

Conférence de Vladimir Fédorovski Le Diable boiteux au Kremlin

Salle des fêtes 8 Bis Avenue Charles de Gaulle Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Cette conférence lèvera le voile sur des épisodes décisifs de l’histoire du Kremlin, de la chute du mur de Berlin à l’ère Poutine, indispensables pour comprendre l’actualité brûlante. Au cœur du récit, une figure énigmatique, surnommée le diable boiteux Alexandre Yakovlev.

Cette conférence lèvera le voile sur des épisodes décisifs de l’histoire du Kremlin, de la chute du mur de Berlin à l’ère Poutine, indispensables pour comprendre l’actualité brûlante. Au cœur du récit, une figure énigmatique, surnommée le diable boiteux , acteur clé de la Perestroïka et de la fin de la Guerre Froide Alexandre Yakovlev.

Grâce à un accès privilégié aux coulisses du pouvoir russe, Vladimir Fédorovski révèlera des témoignages uniques et des archives inédites, qui nous plongeront dans l’histoire, où intrigues, complots, grandeur et secrets dépassent toute fiction.

Diplomate de l’ère Gorbatchev et porte-parole d’un des premiers partis démocratiques russes Vladimir Fédorovski est l’auteur de nombreux ouvrages, traduits et vendus dans 28 pays, dont notamment son emblématique Roman de Saint-Pétersbourg . .

Salle des fêtes 8 Bis Avenue Charles de Gaulle Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

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English : Conférence de Vladimir Fédorovski Le Diable boiteux au Kremlin

This lecture will lift the veil on decisive episodes in the history of the Kremlin, from the fall of the Berlin Wall to the Putin era, which are essential to understanding the current crisis. At the heart of the story is an enigmatic figure, nicknamed ‘the lame devil’: Alexander Yakovlev.

L’événement Conférence de Vladimir Fédorovski Le Diable boiteux au Kremlin Touques a été mis à jour le 2026-05-19 par OT SPL Deauville