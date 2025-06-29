Touques

Apéro Jazz Swing Acoustic Project

Place Lemercier Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Hommage à la musique de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli avec un répertoire qui oscille entre compositions et morceaux emblématiques du répertoire jazz manouche. Un concert qui nous plonge dans l’esprit musical swing des années 30-40.

Pendant la saison estivale, chaque vendredi, la Ville de Touques organise des concerts jazzy avec un nouvel artiste chaque semaine.

Hommage à la musique de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli avec un répertoire qui oscille entre compositions et morceaux emblématiques du répertoire jazz manouche. Un concert qui nous plonge dans l’esprit musical swing des années 30-40. .

Place Lemercier Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

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English : Apéro Jazz Swing Acoustic Project

A tribute to the music of Django Reinhardt and Stéphane Grappelli, with a repertoire that oscillates between compositions and emblematic pieces from the gypsy jazz repertoire. A concert that immerses us in the swinging musical spirit of the 30s and 40s.

L’événement Apéro Jazz Swing Acoustic Project Touques a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SPL Deauville