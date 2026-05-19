Les rendez-vous lyriques du jeudi Quand le Lyrique se met à table Place Saint-Pierre Touques

Touques

Les rendez-vous lyriques du jeudi Quand le Lyrique se met à table

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

La musique vocale regorge d’airs et de chansons dédiés à la table, à la bonne chair et au bien boire. Le Concertino propose un concert lyrique sur cette thématique. Avec Marie-Bernadette Bret, soprano, Sophie Di Carlo, mezzo, Yves Capelle, baryton et François Martin au piano.

L’Ensemble lyrique Le Concertino propose, chaque premier jeudi du mois, un concert lyrique.

Brindisi, éloge de la gastronomie, airs à boire, la musique vocale regorge d’airs et de chansons dédiés à la table, à la bonne chair et au bien boire. Il suffit pour s’en convaincre de penser au Libiamo ne’ lieti calici de Verdi, à Fin ch’han dal vino de Mozart ou au Trio du jambon ou au Trio du grill d’Offenbach.

Marie-Bernadette BRET soprano Sophie DI CARLO mezzo Yves CAPELLE baryton François MARTIN piano .

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

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English : Les rendez-vous lyriques du jeudi Quand le Lyrique se met à table

Vocal music is full of arias and songs dedicated to the table, good food and good drink. The Concertino offers a lyrical concert on this theme. With Marie-Bernadette Bret, soprano, Sophie Di Carlo, mezzo, Yves Capelle, baritone and François Martin on piano.

L’événement Les rendez-vous lyriques du jeudi Quand le Lyrique se met à table Touques a été mis à jour le 2026-05-19 par OT SPL Deauville