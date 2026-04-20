[Apéro] Jeux de société L’Inattendu Dieppe

Dieppe

[Apéro] Jeux de société

L’Inattendu / 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 20:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Animé par Marie Odile, moment convivial autour d’un verre et des jeux de société, stratégie, cartes, plateaux etc…. .

L’Inattendu / 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 32 85 06 linattendu2@gmail.com

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English : [Apéro] Jeux de société

L’événement [Apéro] Jeux de société Dieppe a été mis à jour le 2026-04-17 par Seine-Maritime Attractivité