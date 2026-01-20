[Atelier de dessin] Le Club Kawaii L’Inattendu Dieppe

[Atelier de dessin] Le Club Kawaii

L’Inattendu / Atelier 13 Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2026-02-04 14:30:00

fin : 2026-08-12 15:30:00

2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17

Avis aux passionnés de manga et de dessin !

Le Club Kawaii propose un atelier de dessin ludique et créatif, dédié à l’univers manga, pour apprendre, progresser et surtout s’amuser.

Encadré par Sayoko Yamada, illustratrice, cet atelier permet d’explorer les bases et les techniques du style manga personnages, expressions, proportions, mouvements… Chaque séance est pensée pour développer sa créativité tout en partageant un moment convivial entre passionnés.

Que vous soyez débutant ou déjà à l’aise avec le dessin, le Club Kawaii est l’endroit idéal pour dessiner ensemble, échanger et évoluer dans un univers inspirant.

• Tous les mercredis à partir du 4 février à 14h30.

Tarif 10 € la séance .

L’Inattendu / Atelier 13 Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 32 85 06 linattendu2@gmail.com

