[Bien-être] Atelier naturopathie Dieppe

[Bien-être] Atelier naturopathie

L’Inattendu Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-02-11 17:30:00

fin : 2026-08-12

2026-02-11 2026-03-11 2026-04-08 2026-05-13 2026-06-10 2026-07-08 2026-08-12 2026-09-09 2026-10-14 2026-11-11 2026-12-09

Les ateliers de naturopathie sont reconduits et vous donnent rendez-vous chaque 2ᵉ mercredi du mois à 17h30 pour un moment dédié au bien-être et à l’écoute de soi.

Animés par Mathilde Roche, naturopathe professionnelle, ces ateliers collectifs offrent des conseils pratiques et personnalisés pour améliorer son quotidien de façon naturelle gestion du stress, alimentation, équilibre émotionnel, vitalité… Un temps d’échange bienveillant pour apprendre à mieux se connaître et à prendre soin de soi.

Ces ateliers sont une belle alternative aux séances individuelles, permettant de bénéficier de l’expertise d’une professionnelle dans un cadre convivial et accessible. .

L’Inattendu Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 32 85 06 linattendu2@gmail.com

