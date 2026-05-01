[Musique] Chants du Millenium Guillaume de Normandie Atelier Traverse Dieppe

Dieppe

[Musique] Chants du Millenium Guillaume de Normandie

Atelier Traverse / 18 Rue de l’Épée Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:30:00

fin : 2026-05-12 21:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Avec Valérie Nunes Le Page, Béatrice Tilloy, Matthieu Farcy, chant, flûte, vièle et voix

Les musiques autour du XIe siècle font partie de l’univers sonore de Guillaume le Conquérant (1028-1087), et marquent une charnière dans l’évolution de la notation musicale en Europe le passage de la notation neumatique à la portée musicale. .

Atelier Traverse / 18 Rue de l’Épée Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 35 84 48 contact@atelier-traverse.fr

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English : [Musique] Chants du Millenium Guillaume de Normandie

L’événement [Musique] Chants du Millenium Guillaume de Normandie Dieppe a été mis à jour le 2026-05-06 par Seine-Maritime Attractivité