[Musique] Chants du Millenium Guillaume de Normandie Atelier Traverse Dieppe
[Musique] Chants du Millenium Guillaume de Normandie Atelier Traverse Dieppe mardi 12 mai 2026.
Dieppe
[Musique] Chants du Millenium Guillaume de Normandie
Atelier Traverse / 18 Rue de l’Épée Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:30:00
fin : 2026-05-12 21:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Avec Valérie Nunes Le Page, Béatrice Tilloy, Matthieu Farcy, chant, flûte, vièle et voix
Les musiques autour du XIe siècle font partie de l’univers sonore de Guillaume le Conquérant (1028-1087), et marquent une charnière dans l’évolution de la notation musicale en Europe le passage de la notation neumatique à la portée musicale. .
Atelier Traverse / 18 Rue de l’Épée Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 35 84 48 contact@atelier-traverse.fr
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English : [Musique] Chants du Millenium Guillaume de Normandie
L’événement [Musique] Chants du Millenium Guillaume de Normandie Dieppe a été mis à jour le 2026-05-06 par Seine-Maritime Attractivité
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