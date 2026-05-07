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[Atelier] Fabrique ton pain Dieppe

[Atelier] Fabrique ton pain Dieppe mercredi 13 mai 2026.

Adresse : Aux Pains Populaires

Ville : 76200 Dieppe

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Dieppe

[Atelier] Fabrique ton pain

Aux Pains Populaires Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:30:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Découvre les secrets du pain au levain. Apprends à pétrir, façonner et préparer ton propre pain naturel.   .

Aux Pains Populaires Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43 

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English : [Atelier] Fabrique ton pain

L’événement [Atelier] Fabrique ton pain Dieppe a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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