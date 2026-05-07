Dieppe

[Atelier] Fabrique ton pain

Aux Pains Populaires Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Découvre les secrets du pain au levain. Apprends à pétrir, façonner et préparer ton propre pain naturel. .

Aux Pains Populaires Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43

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English : [Atelier] Fabrique ton pain

L’événement [Atelier] Fabrique ton pain Dieppe a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie