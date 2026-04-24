[Festival] Les Bon(s) Jour(s) de Dieppe Dieppe

Dieppe

[Festival] Les Bon(s) Jour(s) de Dieppe

Divers lieux Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-08

Avec le retour du printemps, la Ville de Dieppe vous invite à profiter pleinement du mois de mai à travers un programme riche en nature, découvertes locales et mobilités douces !

Durant plusieurs semaines, le festival Les Bons Jours de Dieppe vous propose une multitude de rendez-vous conviviaux, pour tous les âges et toutes les envies.

Temps fort du festival la Fête des Fleurs, le vendredi 8 mai au parc François-Mitterrand, avec plus de 80 exposants (producteurs, pépiniéristes, artisans…), des ateliers, des démonstrations, des spectacles et de nombreuses animations autour du végétal et de la biodiversité

Nature et biodiversité partez à la découverte de la faune et de la flore locales avec des sorties en forêt, dans les cimetières ou encore autour des ruches dieppoises. Observez insectes, oiseaux et écosystèmes qui vous entourent.

Mobilité douce à l’honneur participez à une grande journée dédiée au vélo le 14 mai avec le Forum vélo et le Trophée Vhélio ateliers, animations, vélorution et spectacle au programme. Sans oublier les balades à vélo pour découvrir la ville autrement

Savoir-faire et circuits courts initiez-vous à l’apiculture, visitez les serres municipales, découvrez la petite conserverie ou partagez un déjeuner insolite le 30 mai autour des produits locaux et des chefs du territoire

Culture et spectacles films, installations artistiques, performances musicales, visites guidées ou encore spectacles en plein air rythment le mois, avec notamment le festival J.E.D.I et des propositions pour petits et grands.

Expériences originales balade contée, exploration des prairies, ateliers créatifs, visites musicales dans les jardins ou encore découverte du patrimoine naturel urbain… chaque jour réserve son lot de surprises.

Et aussi troc de plantes, démonstrations de chiens de berger, ateliers éco-responsables, randonnées urbaines et événements participatifs pour s’amuser tout en apprenant.

Un programme à vivre dans toute la ville parcs, jardins, forêts, quartiers, équipements culturels… Dieppe devient un véritable terrain de découvertes à ciel ouvert.

Retrouvez le programme complet en téléchargement ci-dessous ↓ .

Divers lieux Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 60 00

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English : [Festival] Les Bon(s) Jour(s) de Dieppe

L’événement [Festival] Les Bon(s) Jour(s) de Dieppe Dieppe a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie