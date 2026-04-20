[Concert] Le grand couturier L’Inattendu Dieppe
[Concert] Le grand couturier L’Inattendu Dieppe jeudi 7 mai 2026.
Dieppe
[Concert] Le grand couturier
L’Inattendu / 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07 23:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Le Grand Couturier est un groupe de musique expérimentale s’inspirant principalement des musiques Hawaiiennes et polynésiennes, pour créer des formes confrontant des idiomes de ces musiques (chansons hawaiienne du 20e siècle, prières polynésiennes, Tiki pop) à des matières synthétiques et électriques. Créant des contrastes, la musique du Grand Couturier évoque le fossé entre l’insouciance prêtée à ces musiques dans le rêve américain et la violence du monde contemporain.
Bar et restauration dès 19h .
L’Inattendu / 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 32 85 06 linattendu2@gmail.com
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English : [Concert] Le grand couturier
L’événement [Concert] Le grand couturier Dieppe a été mis à jour le 2026-04-17 par Seine-Maritime Attractivité
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