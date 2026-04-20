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[Dédicace] Philippe Clochepin La Grande Ourse Dieppe

[Dédicace] Philippe Clochepin La Grande Ourse Dieppe samedi 9 mai 2026.

Lieu : La Grande Ourse

Adresse : / 45 Rue Saint-Jacques

Ville : 76200 Dieppe

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Dieppe

[Dédicace] Philippe Clochepin

La Grande Ourse / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 13:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Rencontrez Philippe Clochepin pour son dernier livre sur la côte d’Albâtre La villa Juliette une muse normande à Pourville-sur-Mer.
Nichée sur la falaise de Pourville, côtoyant Varengeville sur les hauteurs de Dieppe, la Villa Juliette Mon Coin a vu défiler des génies. Ses pierres parlent encore du chevalet de Claude Monet, des compositions de Claude Debussy, de la raquette de Suzanne Lenglen, du chant d’Ada Adini. Elles se souviennent aussi des passages de Paul Milliet, Pierre-Auguste Renoir, Camille Saint-Saëns et bien d’autres.

Entrée libre.   .

La Grande Ourse / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie  

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English : [Dédicace] Philippe Clochepin

L’événement [Dédicace] Philippe Clochepin Dieppe a été mis à jour le 2026-04-16 par Seine-Maritime Attractivité

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