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Apéro Klam Drache Auray

Apéro Klam Drache Auray jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 56400 Auray

Département : Morbihan

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Auray

Apéro Klam Drache

Place de la République Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Avec Drache, il pleut des cordes . Eva Cloteau au violoncelle chant et Morgane Labbe à la contrebasse chant, s’emparent du répertoire Haut-Breton pour un duo organique et enivrant de musique bretonne à danser et à écouter, teinté de quelques apparitions occitanes. les voix sonnent, se répondent, résonnent, et répondent à nouveau, comme un jeu avec la matière et ses échos.   .

Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31 

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English : Apéro Klam Drache

L’événement Apéro Klam Drache Auray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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