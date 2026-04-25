Apéro Klam Drache Auray
Apéro Klam Drache Auray jeudi 25 juin 2026.
Auray
Apéro Klam Drache
Place de la République Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Avec Drache, il pleut des cordes . Eva Cloteau au violoncelle chant et Morgane Labbe à la contrebasse chant, s’emparent du répertoire Haut-Breton pour un duo organique et enivrant de musique bretonne à danser et à écouter, teinté de quelques apparitions occitanes. les voix sonnent, se répondent, résonnent, et répondent à nouveau, comme un jeu avec la matière et ses échos. .
Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
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English : Apéro Klam Drache
L’événement Apéro Klam Drache Auray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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