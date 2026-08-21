Apéro lecture : rencontre avec l’auteur Talih Floder, Médiathèque De Delle, Delle
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque De Delle · Delle
Informations pratiques
Apéro lecture : rencontre avec l’auteur Talih Floder Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque De Delle Territoire de Belfort
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00
Rencontre et dédicace avec l’auteur Talih Floder.
Entre secrets bien gardés, voyages intérieurs et réflexions historiques, venez échanger avec l’auteur de l’intrigant roman « Celui qu’on croyait mort (la seconde vie d’Hitler) ».
Talih présentera les nouveaux chapitres de sa saga, mêlant base historique et développement personnel. Un moment privilégié pour découvrir des récits qui font réfléchir et grandir.
Verre de l’amitié à l’issue de la rencontre.
Médiathèque De Delle 1 rue de Déridé 90100 Delle Delle 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Biblis en folie 2026
©Talih Floder
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