Apéro littéraire Luc-la-Primaube
vendredi 3 juillet 2026 · Luc-la-Primaube
Informations pratiques
Luc-la-Primaube
Apéro littéraire
2 place du ségala Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Partages de coups de coeurs entre lecteurs et bibliothécaires.
Venez partager vos coups de cœurs en vue de l’été ! Un moment de convivialité pour parler de livres entre lecteurs et bibliothécaires. N’hésitez pas à amener de quoi grignoter !
Une animation adulte gratuite et ouverte à tous sur inscription. .
2 place du ségala Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 99 67 mediatheque@luc-la-primaube.fr
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L’événement Apéro littéraire Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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