Apéro ludique, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Apéro ludique Vendredi 19 juin, 17h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:30:00+02:00

L’apéro ludique précèdera un repas solidaire organisé par le centre social et culturel de la Bourgogne dans le cadre de la « saison Méditerranée ».

Alors si vous avez soif d’amusement et de plaisir partagé, rejoignez-nous !

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « ludotheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

La ludothèque vous prépare de fameux cocktails (sans alcool) à base d’ingrédients naturels, de jeux captivants et de bonne humeur partagée ! À consommer sans modération !

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