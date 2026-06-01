Apéro ludique, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing
Apéro ludique, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing vendredi 19 juin 2026.
Apéro ludique Vendredi 19 juin, 17h00 Ludomédiathèque Colette Nord
Gratuit, réservation conseillée. Tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:30:00+02:00
L’apéro ludique précèdera un repas solidaire organisé par le centre social et culturel de la Bourgogne dans le cadre de la « saison Méditerranée ».
Alors si vous avez soif d’amusement et de plaisir partagé, rejoignez-nous !
Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « ludotheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
La ludothèque vous prépare de fameux cocktails (sans alcool) à base d’ingrédients naturels, de jeux captivants et de bonne humeur partagée ! À consommer sans modération !
Droits réservés
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- Les Petites boîtes à musique, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 3 juin 2026
- Le gang des pelotes : atelier intergénérationnel, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 3 juin 2026
- Le gang des pelotes atelier intergénérationnel Tourcoing 3 juin 2026
- La Cinémathèque française au Fresnoy | Les Hommes préfèrent les blondes, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing 3 juin 2026
- Ciné-Rencontre | Clôture du Festival des hommes et des films : « La vérité, si je veux ! » | Orwell 2+2=5, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing 3 juin 2026