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Café langue français langue étrangère (FLE), Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Café langue français langue étrangère (FLE), Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Café langue français langue étrangère (FLE), Ludomédiathèque Colette, Tourcoing vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Ludomédiathèque Colette

Adresse : 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing

Ville : 59200 Tourcoing

Département : Nord

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Café langue français langue étrangère (FLE) Vendredi 26 juin, 14h30 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T15:30:00+02:00

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
Vous apprenez le français ? Le français n’est pas votre langue maternelle et vous souhaitez mieux le maîtriser ? Venez discuter et échanger avec d’autres personnes autour d’un café.

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