Ciné-Quizz et rencontre | Jim Queen, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Ciné-Quizz et rencontre | Jim Queen Samedi 20 juin, 20h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:20:00+02:00

Fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:20:00+02:00

Ciné-Quizz et rencontre

JIM QUEEN

De Marco Nguyen, Nicolas Athane

2026 | France, Belgique | 1h20 | VF

Avec Alex Ramires, Jérémy Gillet, Shirley Souagnon

Sortie nationale. Ce film est présenté en Séance de Minuit au Festival de Cannes 2026.

Jim, icône sexy de la scène gay parisienne, voit sa vie basculer lorsqu’il contracte l’Hétérose, un étrange virus qui transforme les hommes gays… en hétérosexuels ! Il voit alors tout le monde lui tourner le dos à l’exception de son dernier follower (et premier admirateur), Lucien, un jeune homme qui peine à s’assumer. Ensemble, ils partiront en quête d’un mystérieux remède capable de guérir Jim et d’empêcher l’extinction de l’homosexualité…

En partenariat avec Tourc’en Ciel, l’association tourquenoise de défense des droits LGBTQIA+ et de promotion des cultures queer.

Tourc’en Ciel organise une semaine des fiertés qui débutera le 20 juin avec la projection du film Jim Queen au Fresnoy et se terminera avec la deuxième marche des fiertés de Tourcoing le 27 juin.

Cette séance sera suivie d’un quizz en salle de cinéma.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]

Jim Queen | Sortie nationale. Ce film est présenté en Séance de Minuit au Festival de Cannes 2026 | Cette séance sera suivie d’un quizz en salle de cinéma Cinéma Festival de Cannes

DR