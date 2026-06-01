Imaginaires de Cinéma #3, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Imaginaires de Cinéma #3 3 et 28 juin Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Ciné-Braderie et Ciné-Plein air | Ven. 26 juin : Gratuit

Le dimanche 28 juin, tarif de la Fête du cinéma 5€ la place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:30:00+02:00 – 2026-06-03T15:45:00+02:00

Fin : 2026-06-28T19:30:00+02:00 – 2026-06-28T21:20:00+02:00

Du 3 au 28 juin 2026

Les Imaginaires de cinéma c’est une invitation au voyage à travers le temps et l’espace vers des univers parfois lointains et inconnus, mais aussi vers des territoires plus familiers desquels émanent l’étrange, le mystère ou l’envoûtement : un cinéma de sensations.

Films de science-fiction, cinéma fantastique, films d’animation, expériences visuelles et sonores originales et singulières sont de nouveau à l’honneur durant tout le mois de juin.​

Et pour finir en beauté, la soirée de clôture le vendredi 26 juin : Ciné-Braderie (17h-21h) et Ciné-Plein air Dune de David Lynch (22h30)

-> Consultez le programme PDF <-

Ciné-Braderie et Ciné-Plein air | Ven. 26 juin : Gratuit

Le dimanche 28 juin, tarif de la Fête du cinéma 5€ la place

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}] [{« link »: « https://www.lefresnoy.net/evenements/cine-braderie/ »}, {« link »: « https://www.lefresnoy.net/films/cine-plein-air-dune/ »}, {« link »: « https://www.lefresnoy.net/app/uploads/2026/05/Programme-Imaginaires-de-cinema.pdf »}]

​Films de science-fiction, cinéma fantastique, films d’animation, expériences visuelles et sonores originales et singulières sont de nouveau à l’honneur durant tout le mois de juin.​ Cinéma Ciné-Braderie

DR