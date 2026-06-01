Ciné-Rencontre | Clôture du Festival des hommes et des films : « La vérité, si je veux ! » | Orwell 2+2=5, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing
Ciné-Rencontre | Clôture du Festival des hommes et des films : « La vérité, si je veux ! » | Orwell 2+2=5, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing mercredi 3 juin 2026.
Ciné-Rencontre | Clôture du Festival des hommes et des films : « La vérité, si je veux ! » | Orwell 2+2=5 Mercredi 3 juin, 19h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord
Plein tarif > 6 €
Tarif réduit > 5 €
Tarif -14 ans > 3 €
Tarif abonné > 4 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T19:30:00+02:00 – 2026-06-03T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T19:30:00+02:00 – 2026-06-03T21:30:00+02:00
Ciné-Rencontre
Clôture du Festival des hommes et des films : « La vérité, si je veux ! »
ORWELL 2+2=5
De Raoul Peck
2025 | États-Unis | 2h | VOSTFR
Avec Eric Ruf, Damian Lewis
1949. George Orwell termine ce qui sera son dernier, mais plus important roman, 1984. ORWELL : 2+2=5 plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son oeuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu’il a révélés au monde dans son chef-d’oeuvre dystopique : le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother… des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd’hui.
Entre révélations et dissimulations, témoignages authentiques et impostures, information et manipulation, réalité et illusion, le cinéma pour nous aider à y voir clair dans nos vérités et nos mensonges du quotidien.
La vérité… si je veux ? Ou quand je veux ?
En partenariat avec le Diocèse de Lille.
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]
La vérité… si je veux ? Ou quand je veux ? En partenariat avec le Diocèse de Lille. Cinéma Ciné-Rencontre
DR
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