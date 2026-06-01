La Cinémathèque française au Fresnoy | Les Hommes préfèrent les blondes, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

La Cinémathèque française au Fresnoy | Les Hommes préfèrent les blondes Mercredi 3 juin, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T20:35:00+02:00

Fin : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T20:35:00+02:00

La Cinémathèque française au Fresnoy

LES HOMMES PRÉFÈRENT LES BLONDES

De Howard Hawks

1953 | États-Unis | 1h31| VOSTFR

Avec Marilyn Monroe, Jane Russell, Charles Coburn

D’après le roman Gentlemen Prefer Blondes d’Anita Loos. Les personnages de femmes dissociant l’amour romantique de la recherche d’un époux sont dans l’air du temps dans les années 1920, comme l’illustre le roman Les hommes préfèrent les blondes d’Anita Loos. L’adaptation en Technicolor par Howard Hawks met en scène deux danseuses de revue émancipées, en voyage aux frais d’un fiancé millionnaire. L’humour et la finesse d’observation de la société caractérisent les rôles et les répliques des deux stars complices.

« Un bijou de fantaisie, avec Marilyn Monroe au firmament. » Télérama

En partenariat avec la Cinémathèque française.

Séance présentée par Florence Tissot, commissaire de l’exposition Marilyn Monroe, du 8 avril au 26 juillet 2026 à La Cinémathèque française. Elle a participé à de nombreuses expositions dont Viva Varda, CinéMode par Jean Paul Gaultier et Chris Marker, les 7 vies d’un cinéaste.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]

Séance présentée par Florence Tissot, commissaire de l’exposition Marilyn Monroe, du 8 avril au 26 juillet 2026 à La Cinémathèque française. Cinéma Cinémathèque française

DR