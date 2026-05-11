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Apéro musical duo de saxophones Café associatif Urcuit

Apéro musical duo de saxophones Café associatif Urcuit

Apéro musical duo de saxophones Café associatif Urcuit samedi 13 juin 2026.

Lieu : Café associatif

Adresse : 154 route du bourg

Ville : 64990 Urcuit

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 11:45:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Urcuit

Apéro musical duo de saxophones

Café associatif 154 route du bourg Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:45:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Pour cette occasion spéciale, le café a le plaisir d’accueillir Serge et Patrick, deux saxophonistes talentueux qui sauront vous transporter à travers un répertoire varié et entraînant. Cet événement est une invitation à la détente et à la rencontre, au cœur d’une ambiance chaleureuse et harmonieuse.
Que vous soyez passionné par les sonorités cuivrées ou simplement en quête d’une parenthèse artistique, ce rendez-vous est ouvert à tous.   .

Café associatif 154 route du bourg Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 

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English : Apéro musical duo de saxophones

L’événement Apéro musical duo de saxophones Urcuit a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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