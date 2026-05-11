Apéro musical duo de saxophones Café associatif Urcuit
Apéro musical duo de saxophones Café associatif Urcuit samedi 13 juin 2026.
Urcuit
Apéro musical duo de saxophones
Café associatif 154 route du bourg Urcuit Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:45:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Pour cette occasion spéciale, le café a le plaisir d’accueillir Serge et Patrick, deux saxophonistes talentueux qui sauront vous transporter à travers un répertoire varié et entraînant. Cet événement est une invitation à la détente et à la rencontre, au cœur d’une ambiance chaleureuse et harmonieuse.
Que vous soyez passionné par les sonorités cuivrées ou simplement en quête d’une parenthèse artistique, ce rendez-vous est ouvert à tous. .
Café associatif 154 route du bourg Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Apéro musical duo de saxophones
L’événement Apéro musical duo de saxophones Urcuit a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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