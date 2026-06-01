Marché des saveurs et créations locales Urcuit
Marché des saveurs et créations locales Urcuit samedi 6 juin 2026.
Urcuit
Marché des saveurs et créations locales
Parking Erremunteguy Urcuit Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Plongez au cœur du terroir et de la créativité artisanale lors de ce rendez-vous incontournable mettant à l’honneur le savoir-faire de nos producteurs et artisans passionnés. Cet événement offre une vitrine à des produits d’une qualité authentique, favorisant les circuits courts et les échanges humains.
Pour prolonger ce moment de convivialité, un espace de restauration sera à votre disposition sur place. .
Parking Erremunteguy Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché des saveurs et créations locales
L’événement Marché des saveurs et créations locales Urcuit a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Urcuit (Pyrénées-Atlantiques)
- Friperie Place de la mairie Urcuit 7 juin 2026
- Apéro musical duo de saxophones Café associatif Urcuit 13 juin 2026
- Fête de la musique scène ouverte aux talents ! Café associatif Urcuit 20 juin 2026
- Fête de la Musique scène ouverte aux talents ! Urcuit 20 juin 2026
- Randonnée accompagnée CAPB Bartas de l’Ardanavy Sur la place Urcuit 16 décembre 2026