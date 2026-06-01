Urcuit

Marché des saveurs et créations locales

Parking Erremunteguy Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Plongez au cœur du terroir et de la créativité artisanale lors de ce rendez-vous incontournable mettant à l’honneur le savoir-faire de nos producteurs et artisans passionnés. Cet événement offre une vitrine à des produits d’une qualité authentique, favorisant les circuits courts et les échanges humains.

Pour prolonger ce moment de convivialité, un espace de restauration sera à votre disposition sur place. .

Parking Erremunteguy Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Marché des saveurs et créations locales

L’événement Marché des saveurs et créations locales Urcuit a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme Pays Basque