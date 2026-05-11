Fête de la musique scène ouverte aux talents ! Café associatif Urcuit
Fête de la musique scène ouverte aux talents ! Café associatif Urcuit samedi 20 juin 2026.
Urcuit
Fête de la musique scène ouverte aux talents !
Café associatif 154, route du bourg Urcuit Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
À l’occasion de la Fête de la Musique, notre scène s’ouvre à tous les passionnés !
Le café invite chaleureusement les musiciens et chanteurs amateurs du territoire à venir partager leur univers artistique dans une ambiance conviviale et bienveillante. Que vous soyez soliste, en duo ou en groupe, quel que soit votre style musical, cet événement est l’opportunité idéale pour vous produire devant un public et célébrer ensemble l’arrivée de l’été. .
Café associatif 154, route du bourg Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 33 21 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique scène ouverte aux talents !
L’événement Fête de la musique scène ouverte aux talents ! Urcuit a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Urcuit (Pyrénées-Atlantiques)
- Tournoi de basket Urcuit 30 mai 2026
- Friperie Place de la mairie Urcuit 7 juin 2026
- Apéro musical duo de saxophones Café associatif Urcuit 13 juin 2026
- Randonnée accompagnée CAPB Bartas de l’Ardanavy Sur la place Urcuit 16 décembre 2026