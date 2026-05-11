Fête de la musique scène ouverte aux talents ! Café associatif Urcuit

Urcuit

Fête de la musique scène ouverte aux talents !

Café associatif 154, route du bourg Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la Fête de la Musique, notre scène s’ouvre à tous les passionnés !

Le café invite chaleureusement les musiciens et chanteurs amateurs du territoire à venir partager leur univers artistique dans une ambiance conviviale et bienveillante. Que vous soyez soliste, en duo ou en groupe, quel que soit votre style musical, cet événement est l’opportunité idéale pour vous produire devant un public et célébrer ensemble l’arrivée de l’été. .

Café associatif 154, route du bourg Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 33 21 33

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English : Fête de la musique scène ouverte aux talents !

L’événement Fête de la musique scène ouverte aux talents ! Urcuit a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Pays Basque