Urcuit

Tournoi de basket

Salle indarka Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le basket est à l’honneur avec un tournoi dédié aux catégories U9 et U11 le samedi 30 mai de 09h à 17h à la salle Indarka.

Une journée sportive et conviviale pour les jeunes basketteuses et basketteurs de notre département, mais aussi des alentours.

Venez encourager la relève et partager un moment de passion autour du basket !!!

Inscriptions avant le 10 mai 2026. .

Salle indarka Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine secretariat.dbu@hotmail.com

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English : Tournoi de basket

L’événement Tournoi de basket Urcuit a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme Pays Basque