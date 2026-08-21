Apéro participatif à la Bibliothèque !, Bibliothèque De Kilstett, Kilstett

Informations pratiques

Apéro participatif à la Bibliothèque ! Dimanche 4 octobre, 11h00 Bibliothèque De Kilstett Bas-Rhin

Apporter vos spécialités apéritives et des boissons sans alcool !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:30:00+02:00

Et si on partageait un apéro… à la bibliothèque ?

La Bibliothèque Municipale de Kilstett vous invite à un apéro participatif le dimanche 4 octobre à partir de 11h.

Le principe est simple : chacun apporte une petite spécialité sucrée ou salée, faite maison ou non, à partager dans une ambiance conviviale. Pensez à apporter aussi de quoi se désaltérer mais uniquement des boissons sans alcool !

L’idée n’est pas de faire un grand buffet, mais de se retrouver autour d’un moment simple et convivial, de discuter, de faire connaissance et, pourquoi pas, d’échanger quelques coups de cœur de lecture.

Tout le monde est le bienvenu, même si vous venez juste pour partager ce moment de convivialité !

À très bientôt autour d’un verre… et de quelques gourmandises !

Les meilleurs apéros commencent par une bonne histoire… et quelques gourmandises à partager !

Bibliothèque De Kilstett 2 Rue de l’École 67840 Kilstett Kilstett 67840 Bas-Rhin Grand Est 0388680599 https://bibliothequekilstett.opac-x.fr/

Biblis en folie 2026

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