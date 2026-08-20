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Portes ouvertes, Bibliothèque De Kilstett, Kilstett

dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque De Kilstett · Kilstett

Portes ouvertes, Bibliothèque De Kilstett, Kilstett

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque De Kilstett
Adresse
2 Rue de l'École 67840 Kilstett
Ville
67840 Kilstett
Département
Bas-Rhin
Tarif
Entrée libre

Portes ouvertes Dimanche 4 octobre, 10h00, 14h00 Bibliothèque De Kilstett Bas-Rhin

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

La Bibliothèque Municipale de Kilstett vous ouvre exceptionnellement ses portes le dimanche 4 octobre !
Pour fêter cette journée, profitez d’un prêt illimité : faites le plein de lectures et repartez avec autant de livres ou magazines que vous le souhaitez !
Que vous soyez lecteur fidèle ou simplement curieux de découvrir la bibliothèque, venez profiter de ces portes ouvertes !

Bibliothèque De Kilstett 2 Rue de l’École 67840 Kilstett Kilstett 67840 Bas-Rhin Grand Est 0388680599 https://bibliothequekilstett.opac-x.fr/
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