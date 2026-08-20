Atelier de création de marque-pages, Bibliothèque De Kilstett, Kilstett

Informations pratiques

Atelier de création de marque-pages Dimanche 4 octobre, 14h00 Bibliothèque De Kilstett Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Créez un marque-pages qui vous ressemble !

À l’occasion de Biblis en Folie, laissez parler votre imagination lors de notre atelier de création de marque-pages !

Que vous soyez enfant ou adulte, venez imaginer, dessiner, colorier et décorer un marque-pages unique qui accompagnera toutes vos prochaines lectures.

Tout le matériel est fourni, il ne vous reste plus qu’à apporter votre créativité !

Parce qu’un bon livre mérite un marque-pages aussi unique que son lecteur… venez créer le vôtre !

Bibliothèque De Kilstett 2 Rue de l’École 67840 Kilstett Kilstett 67840 Bas-Rhin Grand Est 0388680599 https://bibliothequekilstett.opac-x.fr/

Biblis en folie 2026

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