Atelier de création de marque-pages, Bibliothèque De Kilstett, Kilstett
dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque De Kilstett · Kilstett
Informations pratiques
Atelier de création de marque-pages Dimanche 4 octobre, 14h00 Bibliothèque De Kilstett Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
Créez un marque-pages qui vous ressemble !
À l’occasion de Biblis en Folie, laissez parler votre imagination lors de notre atelier de création de marque-pages !
Que vous soyez enfant ou adulte, venez imaginer, dessiner, colorier et décorer un marque-pages unique qui accompagnera toutes vos prochaines lectures.
Tout le matériel est fourni, il ne vous reste plus qu’à apporter votre créativité !
Parce qu’un bon livre mérite un marque-pages aussi unique que son lecteur… venez créer le vôtre !
Bibliothèque De Kilstett 2 Rue de l’École 67840 Kilstett Kilstett 67840 Bas-Rhin Grand Est 0388680599 https://bibliothequekilstett.opac-x.fr/
Biblis en folie 2026
©BMK
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